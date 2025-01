Jornalista faz lista polêmica com maiores clubes da América do Sul

O jornalista Milton Neves fez um ranking com os 15 maiores clubes da América do Sul. A lista conta com clubes do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Paraguai. Com ironia, o ex-Band também falou sobre a ausência de Flamengo e Corinthians entre suas escolhas.

Em primeiro lugar, Milton colocou o Santos, tricampeão continental. O Peixe venceu a competição em 1962, 1963 e 2011. A fim de explicar sua escolha, o jornalista destaca a equipe dos anos 60, formada por Pelé e companhia, como o “melhor time do mundo”. São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Internacional e Vasco são os outros clubes brasileiros presentes no ranking.