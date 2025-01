John Textor avança em negociações para vender o Crystal Palace

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 26: Botafogo president John Textor before the match between Botafogo and Fluminense as part of Brasileirao 2022 at Estadio Olimpico Nilton Santos on June 26, 2022 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Crédito: Wagner Meier

John Textor está próximo de confirmar a venda do Crystal Palace. De acordo com informações do jornal ‘The Athletic’, um grupo de empresários dos Estados Unidos e da Arábia Saudita chegou a um acordo para comprar o clube da Premier League. A proposta, fruto de uma longa negociação, foi de 185 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão) e inclui exclusividade para os executivos envolvidos. Entre eles está Jason Kidd, técnico do Dallas Mavericks, da NBA. O financiamento vem de Mansoor e Haider Syed, irmãos sauditas criados nos EUA, que lideram um fundo destinado à compra de clubes de futebol. O acordo, porém, ainda depende de aprovação da Premier League para ser confirmado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Textor tem outra opção em análise. O grupo de investimentos esportivos ‘Sportsbank’ quer adquirir ações da ‘Eagle Football’, empresa americana controlada por John Textor, para assumir o controle do Crystal Palace. Isto porque, segundo informações do jornal inglês ‘Daily Mail’, o ‘Sportsbank’ tentou comprar apenas o clube londrino e ofereceu R$ 1,5 bilhão. Nesse cenário, Textor deixaria o controle do clube, que passaria para o grupo liderado por Keith Harris, ex-diretor do Everton.

Dessa maneira, ambos os grupos interessados estão passando por análises para concretizar as propostas. Em maio, Textor comentou ao ‘The Athletic’ que seu objetivo é se envolver com um clube inglês capaz de disputar títulos, mas que acredita que isso exige uma estratégia que talvez não seja adequada ao Crystal Palace. “Quero estar em um clube que ganhe campeonatos, no topo da liga. Isso exige assumir riscos que podem levar a caminhos difíceis. Talvez haja pessoas mais pacientes do que eu, e a impaciência pode não ser o melhor para o Palace”, disse John Textor na ocasião.