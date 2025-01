Internacional se aproxima de acerto com o volante Ronaldo

Criado no Flamengo, jogador é velho conhecido de Roger Machado e defendeu o Juventude no Brasileirão do ano passado / Crédito: Jogada 10

O Internacional está próximo de confirmar seu primeiro reforço para a temporada que se aproxima. A bola da vez é o volante Ronaldo, que atuou pelo Juventude em 2024 e também era alvo de interesse do Vitória. No entanto, o Colorado venceu a concorrência. A expectativa é de que o jogador assine um contrato de até duas temporadas. Ronaldo está livre no mercado, pois seu vínculo com o Juventude terminou, ou seja, chegará ao Internacional sem custos de transferência. Outro fator que pesa positivamente para o acerto é a oportunidade de trabalhar novamente com Roger Machado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Internacional oficializa venda de Gabriel Carvalho para o futebol da Arábia