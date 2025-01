Ídolo do São Paulo cutuca o Palmeiras após prêmio de Fernanda Torres

Ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa fez uma brincadeira com o feito da atriz Fernanda Torres e o Mundial do Palmeiras

O feito de Fernanda Torres no Globo de Ouro mexeu com todos no Brasil, inclusive com quem é do futebol. Prova disso foi a brincadeira feita por Aloísio Chulapa após a brasileira faturar o prêmio de melhor atriz em filme de drama no evento realizado no último domingo (5).

Em sua conta no X (antigo Twitter), o ídolo do São Paulo provocou o Palmeiras ao comparar a conquista da atriz a um Mundial de Clubes.