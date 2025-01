Fluminense se aproxima da contratação de Canobbio, do Athletico-PR

Conversas entre os clubes evoluem nos últimos dias e caminham para um possível acerto de uruguaio com o Tricolor de Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

O Fluminense segue firme na busca pela contratação do atacante Agustín Canobbio, que atualmente defende as cores do Athletico. Assim, o clube carioca avançou nas conversas com o Furacão e mantém o otimismo para a concretização do negócio. A informação é do canal “Soda Nense”. Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras trabalha para efetuar a transação e ter o jogador na reapresentação do elenco principal na próxima quarta-feira. O atleta, inclusive, não participou do jogo-treino deste domingo (5).

Vale destacar que, recentemente, houve especulações sobre uma possível negociação do uruguaio com o Milan. No entanto, as conversas não aconteceram, e o atleta não defenderá o clube rossonero. No momento, os clubes brasileiros costuram o acordo e os termos finais da negociação.