Fluminense entra na briga e avalia a contratação de Rony, do Palmeiras

Atacante, muito cobiçado por outros clubes brasileiros nesta janela, entra na mira do Tricolor Carioca, que estuda enviar uma proposta ao Verdão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense é mais um clube interessado na contratação do atacante Rony, do Palmeiras. O Tricolor Carioca procurou o Verdão para saber da situação do jogador, que tem futuro em aberto. Assim, o Clube das Laranjeiras não descarta abrir negociações nesta semana para tentar contratar o atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rony está no Palmeiras desde 2020, quando o clube desembolsou seis milhões de euros (o equivalente a R$ 28 milhões na cotação do período). O seu contrato com o Verdão é vigente até o final de 2026 e o clube é dono de 50% do seu passe.