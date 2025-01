Fluminense encaminha a contratação de Canobbio, do Athletico

Tricolor fará o pagamento de uma quantia em dinheiro por uruguaio e cederá, de forma definitiva, o atacante Isaac ao clube paranaense. / Crédito: Jogada 10

O Fluminense encaminhou a contratação do atacante uruguaio Canobbio, do Athletico-PR. Sendo assim, o Tricolor fará o pagamento de uma quantia em dinheiro e cederá, de forma definitiva, o atacante Isaac ao clube paranaense. A informação é do jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, o clube carioca aguarda a presença do uruguaio já na próxima quarta-feira (8), junto do restante do elenco principal para a temporada 2025.

Vale destacar que, recentemente, houve especulações sobre uma possível negociação do uruguaio com o Milan. No entanto, as conversas não aconteceram, e o atleta não defenderá o clube rossonero.