Flamengo acerta a contratação de psicólogo para o futebol profissional

Paulo Ribeiro esteve na manhã desta segunda-feira (8), no Ninho do Urubu, para finalizar o seu retorno ao clube rubro-negro

Depois de seis anos, o Flamengo volta a ter um psicólogo no clube. A nova diretoria, sob o comando do presidente Bap, acertou a contratação de Paulo Ribeiro, que já atuou no Rubro-Negro por mais de 20 anos e saiu do Botafogo recentemente.

Ele esteve no Ninho do Urubu nesta segunda-feira apenas para os trâmites burocráticos de sua contratação. No entanto, não se Paulo Ribeiro viajará com o grupo no momento para a pré-temporada nos Estados Unidos. Contudo, ele já se apresenta ao clube na próxima quarta-feira junto com elenco principal.