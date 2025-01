ÉPICO! Milan vira sobre a Inter e conquista a Supercopa da Itália de maneira incrível

Rossoneri saem atrás, mas viram com três gols no segundo tempo, sendo o da virada nos acréscimos. Simplesmente inesquecível / Crédito: Jogada 10

Vira ÉPICA na Itália. O Milan conseguiu encerrar o jejum de três anos sem títulos ao virar de maneira incrível sobre a rival Inter de Milão, nesta segunda (6), no Al-Awwal Park Stadium, em Riade, na Arábia Saudita. Após sair perdendo por 2 a 0, o time do técnico Sérgio Conceição conseguiu marcar três gols, sendo o terceiro já nos acréscimos, garantindo o título da Supercopa da Itália. Encerra, inclusive, a sequência de três títulos consecutivos da Inter na competição. LEIA MAIS: Endrick, titular, passa em branco na goleada do Real Madrid na Copa do Rei

Chances logo no início A primeira chance do jogo foi com Lautaro, pela Inter. Ele recebeu passe espetacular de Bastoni, invadiu a área, mas viu Thiaw fazer o corte por baixo antes da finalização, logo aos 4′. A reposta foi com Reijnders, que recebeu pela esquerda e chutou cruzado. Sem ângulo, porém, ele errou o alvo e mandou para fora, aos 10′.

No lance seguinte, Barella cruzou da intermediária e Taremi, que substituiu Thuram, lesionado, testou para fora, errando por pouco. Aos 14′, Reijnders teve outra oportunidade pelo Milan. Driblou dois num corte só, mas chutou à esquerda de Sommer. Aos 22′, Dimarco obrigou Maignan a fazer uma das defesas mais bonitas da temporada. O ala soltou um canudo de canhota em contra-ataque veloz e o francês se esticou todo para mandar para escanteio. Enfim, os gols O gol saiu no último lance do primeiro tempo. A bola saiu em lateral pela esquerda, o brasileiro Emerson Royal cochilou, e a Inter aproveitou. Lautaro recebeu passe de Taremi do lado direito da área, cortou o zagueiro e chutou de canhota, rasteiro, para matar o arqueiro Maignan, aos 45+1′.

O segundo saiu logo no primeiro lance da etapa final. Antes mesmo do relógio chegar a seu segundo minuto, Taremi foi lançado por de Vrij, invadiu a área e chutou na saída de Maignan: 2 a 0. Milan acorda O Milan acordou e ganhou uma sobrevida logo depois. Aos 7′, Theo Hernandez cobrou falta da meia-lua e mandou no cantinho, surpreendendo Sommer. O empate quase saiu aos 16′. Rafael Leão, que voltou de lesão e entrou na segunda etapa, fez jogadaça pela esquerda, rolou para trás e Reijnders chegou chutando de primeira. Bastoni, mesmo que sem querer, evitou o empate de maneira impressionante. Na sequência, foi a vez de Sommer salvar a Inter. Pulisic cruzou da direita e Morata testou firme para grande defesa do goleiro suíço. Mas o empate estava fadado a acontecer.