Em coletiva, Paulinho revela que pediu para voltar mais cedo ao Vasco

De volta às atividades no Vasco desde o fim do ano passado buscando recondicionamento físico, o volante Paulinho foi o primeiro a conceder entrevista coletiva em 2025. Nesta segunda-feira (6), dia em que o elenco principal se reapresentou para a pré-temporada, o jogador revelou à imprensa presente no local que se colocou à disposição da comissão técnica para atuar já nestas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Bom lembrar, aliás, que Paulinho perdeu praticamente toda a temporada 2024 por conta de uma lesão sofrida no joelho logo na quarta rodada do Campeonato Carioca, em janeiro. Ele só se recuperou do rompimento do ligamento anterior cruzado (LCA) e voltou a atuar em novembro.