Cruzeiro inicia pré-temporada com Gabigol, mas tem desfalque importante

Gabigol e Dudu estão com a delegação. Mas o meia Matheus Pereira ainda não chegou nos EUA

O Cruzeiro já chegou aos Estados Unidos para dar início à pré-temporada. A delegação contou com a presença de Gabigol, Dudu e Fernando Diniz, mas não está completa.

O meia Matheus Pereira, um dos jogadores mais importantes do time em 2024, não se apresentou. Ele alinhou com a diretoria para se juntar ao grupo diretamente, já que estava em férias na Inglaterra. Nos próximos dias, o jogador se encontrará com a equipe.