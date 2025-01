Comissão técnica volta, e Corinthians inicia planejamento de 2025

Ramón Díaz e sua comissão iniciaram trabalho no CT Joaquim Grava e preparam início do trabalho no Timão para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Acabou as férias no Corinthians. Nesta segunda-feira (06/1), os funcionários e membros da comissão técnica se reapresentaram no CT Joaquim Grava e deram sequência ao planejamento para a próxima temporada. Os jogadores vão se apresentar no dia seguinte, nesta terça-feira (07/1).

Aliás, o elenco que vai se apresentar no CT Joaquim Grava não terá nenhuma cara nova. Afinal, o Corinthians não acertou nenhuma contratação para 2025. Em contrapartida, o plantel terá baixas como Fagner, emprestado ao Cruzeiro, e Pedro Henrique, cedido ao Ceará, além de Caetano, Matheus Araújo e Ruan Oliveira, cujos contratos com o Timão se encerraram.