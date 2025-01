Com recorde de expulsões no Vasco, João Victor promete melhora em 2025

Nesta segunda-feira (06), o elenco do Vasco se reapresentou no CT do Almirante. O defensor João Victor falou com a imprensa após a primeira atividade de 2025. Ele ficou marcado no ano passado por quatro expulsões, sendo o recordista entre os atletas do futebol brasileiro.

João, que chegou a ficar na reserva sob o comando de Ramón Díaz, encerrou a temporada anterior como titular. Agora, observa seus antigos companheiros Léo e Maicon deixarem o clube. Para disputar posição na equipe, que será comandada por Fábio Carille, chegam Lucas Freitas e Lucas Oliveira.