CBF altera regulamento da primeira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o regulamento e as datas-base da Copa do Brasil 2025. A entidade, aliás, também mudou o regulamento em relação às últimas edições nas primeiras fases, que devem ser em 19 e 26 de fevereiro. A grande decisão do torneio será nos dias 2 e 9 de novembro.

A principal mudança é com relação às partidas da primeira fase da competição. Anteriormente, os times com melhores posições no ranking jogavam por um empate para avançarem. No etanto, agora, a igualdade levará a decisão para os pênaltis.