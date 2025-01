Caso Garro pode levar até três meses para ter uma conclusão, diz promotor

Francisco Cuenca, responsável pelas investigações, diz que perícia do acidente envolvendo o meia do Corinthians só irão avançar no próximo mês

O caso Rodrigo Garro pode levar até três meses para ter uma conclusão. A previsão é do promotor Francisco Cuenca, que representa o Ministério Público de La Pampa e é responsável pelas investigações. O meia do Corinthians se envolveu em um acidente automobilístico que deixou uma pessoa morta e foi indiciado por homicídio culposo.

O Ministério Público entende que não há riscos processuais, por isso não se pôs nenhuma medida coercitiva como prisão preventiva ou proibição de sair do país, porque ele sempre respondeu a todos os chamados da Justiça. Temos que analisar bem as câmeras do local, algumas são particulares e outras são da polícia. Temos que fazer perícias nos veículos, na moto e caminhonete e ainda ouvir algumas testemunhas”, complementou Francisco Cuenca.

O caso Rodrigo Garro

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, segue como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

Após 24 horas do caso, Garro segue em liberdade e acompanhado dos familiares em sua casa. A partir do avanço do caso neste fim de semana, o jogador e o clube vão tomar as próximas medidas. A tendência é que ele retorne ao Brasil nos próximos dias. Por fim, o Corinthians mantém contato direto com o advogado do meia.

