Botafogo recusou proposta do Atlético de Madrid por Almada

Apesar do valor da oferta ter sido maior do que o investimento do Alvinegro, John Textor preferiu pela ida do meia para o Lyon / Crédito: Jogada 10

Thiago Almada já afirmou que vai deixar o Botafogo rumo ao Lyon, mas o jornalista Bruno Andrade, informou na coluna “Mercado da Bola”, do “UOL”, nesta segunda-feira (6) que o Alvinegro recusou uma proposta do Atlético de Madrid pelo jogador. Ainda de acordo com o jornalista, a proposta foi de 20 milhões de euros, ou seja, cerca de R$128 milhões. No entanto, John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, recusou a oferta, uma vez que preferiu a ida do argentino para o clube francês.

Esse valor, aliás, é menor do que o Glorioso investiu para contar com o jogador. No meio da temporada passada, o Botafogo contratou Thiago Almada junto ao Atlanta United (EUA). O valor foi de 25 milhões de dólares, ou seja, R$ 137,4 milhões, sendo 22 fixos e mais três em bônus. Assim, o meia chegou ao Botafogo como maior contratação da história do clube.