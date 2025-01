Barra-SC x Internacional pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Após revés em sua estreia no torneio, Colorado enfrenta oponente catarinense para manter viva a possibilidade de classificação

O Internacional encara o Barra-SC, nesta terça-feira (07), às 13h, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, em São Paulo. O embate pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior já terá caráter decisivo. Afinal, o Colorado entra em campo lutando por manter a chance de se classifcar para a etapa seguinte do torneio.

Onde assistir