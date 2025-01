Atlético vence Nova Iguaçu e se recupera na Copinha SP

Um belo gol de Gabriel Pfeiffer no segundo tempo definiu a primeira vitória do Galo no Grupo 13 do torneio / Crédito: Jogada 10

Após perder na estreia para o Guarani no Grupo 13 da Copinha SP, o Atlético Mineiro conseguiu sua reação nesta segunda-feira (7/1), pela segunda rodada da competição. No Lanchão, em Franca, venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, gol de Gabriel Pfeifer no segundo tempo. O Galinho não fez um grande jogo, mas se beneficiou pelo fato de o Nova Iguaçu ter um jogador a menos desde os 25 minutos. O placar poderia ser mais maior. Afinal, Pedro Ataíde perdeu um pênalti quando o jogo já estava 1 a 0. O Galo pulou, assim, para o 2º lugar, com três pontos, contra um do Nova Iguaçu. O líder do Grupo 5 é o Guarani, que nesta segunda-feira fez 5 a 0 na Francana e foi aos seis pontos, já garantido na classificação para a próxima fase. A Francana tem um ponto. Na última rodada, dia 9/1, o Galo enfrenta a Francana, e o Nova Iguaçu tem o Guarani pela frente.

Vitória apertada do Atlético O Atlético-MG começou melhor, mas Luiz Felipe foi expulso, o que deu ao Galo a possibilidade de ficar com mais a bola e chegar a acertar a trave do Nova Iguaçu.