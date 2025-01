Atlético insiste em Rony e faz nova consulta junto ao Palmeiras

Galo fez nova sondagem por jogador que se encaixa em perfil de atacante de velocidade. Altos vencimentos são obstáculos em conversas / Crédito: Jogada 10

O atacante Rony é um potencial reforço do Atlético nesta janela de transferências. Isso porque ele se encaixa no perfil de um atacante de velocidade que a diretoria identificou como uma carência no elenco. O clube já fez duas consultas junto ao Palmeiras, mas o alto salário é um empecilho para o avanço nas negociações. A informação é do portal “Fala Galo”. Inicialmente, o clube mineiro tentou envolver Rony na negociação referente à venda de Paulinho para o Alviverde. Contudo, a possibilidade não evoluiu exatamente pelos altos vencimentos. Um desfecho positivo nesta tratativa é considerado improvável, pois o clube paulista deseja liberá-lo somente em definitivo. Na última semana, o Galo voltou a consultar as condições para um possível negócio.

Até o momento, o Atlético fechou a contratação de dois jogadores: os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick. As duas peças foram incluídas exatamente no acordo de venda de Paulinho para o Alviverde. Além disso, os mineiros vão receber 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões na cotação do período) por 100% dos direitos econômicos do atleta. Atlético foca na contratação de mais quatro jogadores O Galo tem como prioridade a chegada de três reforços para o setor ofensivo e uma contratação para a lateral direita. No ataque, além do Paulinho, os mineiros tiveram a saída de Alan Kardec e Vargas, pois o clube decidiu por não renovar seus contratos. A situação é a mesma para o lateral-direito Mariano. A diretoria trata os alvos com extremo sigilo para evitar vazamentos que possam interferir nas tratativas. O planejamento é que até a reapresentação haja a confirmação de pelo menos uma dessas contratações.