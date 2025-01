Atlético faz proposta oficial por Arthur, do Zenit

Atlético oferece 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,4 milhões) para contar com o futebol de Artur, ex-atleta do Palmeiras

Em busca de reforçar seu elenco, o Atlético apresentou uma proposta oficial para contratar o atacante Arthur, ex-Palmeiras. O jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, foi o primeiro a divulgar a informação.

A proposta do Galo é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,4 milhões) para garantir a contratação do atacante. Além disso, o contrato incluirá uma cláusula de venda de 10% em favor do Zenit.