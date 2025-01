Após acidente, Rodrigo Garro, do Corinthians, evita falar com a imprensa

Por outro lado, com o meia do Timão, também chegaram o atacante Romero e o técnico Ramón Díaz, esse falou sobre o camisa 10

Aliás, o camisa 10 do Timão chegou por volta das 21h desta segunda-feira e deixou o local por uma saída alternativa, conforme informações do Corinthians. Diferente de Garro, o técnico Ramón Díaz conversou com a imprensa presente.

Após o acidente ocorrido n o último sábado (04), que resultou em uma morte na Argentina , o meio-campo Garro chegou ao Brasil. No entanto, o jogador optou por não falar com a imprensa no Aeroporto de Guarulhos. No domingo, ele participou de uma audiência em General Pico, na província de La Pampa.

“Muito difícil, mas tudo será solucionado. Muita fé na Justiça argentina”, afirmou o treinador do Timão, quando questionado sobre Garro. Todavia, com eles, o atacante Romero também desembarcou com a delegação.

Relembre o acidente de Garro, do Corinthians

O que aconteceu com Garro? No sábado, o argentino se envolveu em um acidente com um motociclista em La Pampa, na Argentina. Garro dirigia uma RAM e estava acompanhado de Facundo Castelli, jogador do Emelec. A vítima, identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, portanto, morreu após a colisão.

Com isso, Garro foi enquadrado no artigo 84 do Código Penal, que trata da condução imprudente e negligente de veículo automotor. Por isso, a carteira de habilitação do meia foi suspensa. A diretoria do Corinthians tem oferecido assistência a Garro após o ocorrido.