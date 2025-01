Wolverhampton x Nottingham: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira, 6/1, Wolverhampton e Nottingham Forest se enfrentam em jogo que fecha a 20ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo, às 17h (de Brasília), será na casa do Wolves, o Molineux Stadium, e vale muito para as equipes. No caso do time da casa, o triunfo o afastará de vez da zona de rebaixamento. No momento, o Wolverhampton é o 18º, com 16 pontos. Assim,é o primeiro fora do Z3. Mas o primeiro dentro, o Ipswich, tem a mesma pontuação. Já o Nottingham está no outro extremo. Afinal, a grande sensação da temporada tem 37 pontos e, em caso de vitória, vai aos 40, o que o faria dividir com o Arsenal a vice-liderança.

Também é um jogo em que se fala muito português. Os treinadores são lusitanos. No Wolves, Vítor Pereira (ex-Fla e Corinthians) acabou de chegar e está em seu terceiro jogo. Nos dois primeiros, uma vitória e um empate. No Nottingham, Nuno Espírito Santo comanda. E em campo, legiões portuguesa e brasileira. Do lado brazuca: Murilo, Morato e Carlos Miguel (Nottingham) e André, João Gomes e Pedro Henrique (Wolves). Do lado português, Jota (Nottingham) e José Sá, Semedo, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes (Wolves). Enfim, são 13, somando técnicos, titulares e reservas. Não são mais porque Danilo, ex-Palmeiras e do Nottingham, está machucado e Matheus Cunha, atacante do Wolves, cumpre suspensão.