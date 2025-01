Veja os prós e contras para o Grêmio fechar com o sueco Niclas Eliasson

Novo interesse do Grêmio, o atacante sueco Niclas Eliasson, de 29 anos, tem o aval do novo técnico Gustavo Quinteros. Mas há empecilhos para a sua negociação. Na primeira conversa do clube com o dono da SAF do AEK da Grécia, seu atual clube, os gaúchos queriam um empréstimo. E, caso o jogador atingisse metas, comprá-lo em definitivo por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). Mas os gregos querem começar a conversar se a proposta for de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões). Além disso, o dono da SAF, Marios Iliopoulos, teme que sofra muitas críticas caso negocie o principal jogador do time.

Mas há um ponto a favor para o Grêmio. Em conversa com a Rádio Gaúcha, o empresário do jogador, Antoni Alexandriakis, que é brasileiro, disse que Eliasson tem muito carinho pelo Brasil, país onde sua mãe nasceu.