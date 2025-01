Um ano sem Zagallo: futebol brasileiro deve parte de sua história ao velho Lobo

Campeão do mundo como jogador em 1958 e 1642, além de ser o treinador em 1970 e coordenador técnico no tetra, nos Estados Unidos

No dia 5 de janeiro de 2024, Mário Jorge Lobo Zagallo, o maior vencedor da Seleção Brasileira em campo e na comissão técnica, faleceu no Rio de Janeiro aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão de várias comorbidades previamente existentes.

O velho lobo, ao longo de sua carreira, conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, atuando como jogador e jogando na lateral-direita. Inclusive, marcou um gol no primeiro título brasileiro, contra a Suécia. Posteriormente, em 1970, na equipe considerada a melhor de todos os tempos, Zagallo assumiu o cargo de técnico, levando o Brasil ao tricampeonato mundial no México, com uma vitória convincente sobre a Itália por 4 a 1.