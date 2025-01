Suárez interrompeu suas férias no Uruguai para evitar tragédia

Episódio que teve auxílio de Suárez ocorreu em Ciudad de la Costa, em seu país natal, onde ele está com seus familiares

O atacante Suárez, ex-Grêmio, e atualmente no Inter Miami deu uma pausa nas suas férias no Uruguai para impedir que se confirmasse uma tragédia. Isso porque o centroavante contribuiu em um trabalho para evitar o suicídio de um homem de 49 anos. O caso ocorreu na Ciudad de La Costa, onde o atleta está com seus familiares.

De acordo com informações do canal “DirecTV Sports”, o homem que tinha a intenção de tirar a própria vida estava em uma árvore de seis metros de altura. Ele planejava cometer o suicídio com uma corda “se sua companheira, uma mulher de 53 anos, não comparecesse ao local”. Esta era a alegação segundo boletim de ocorrência que a prefeitura local divulgou.