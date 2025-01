Sport fica próximo de contratar atacante português

Gonçalo Paciência deve ser anunciado como novo reforço do Leão da Ilha nos próximos dias. Clube conta apenas com um atleta na posição

O Sport está próximo de anunciar um reforço internacional para o seu elenco. O atacante português Gonçalo Paciência, de 30 anos, deve chegar ao Recife nos próximos dias e vestir a camisa rubro-negra. O clube trabalha com o jogador para fechar os últimos detalhes do contrato e realizar o anúncio.

Atualmente, o atacante joga no Sanfrecce Hiroshima, do futebol japonês, onde atuou em 13 partidas e marcou quatro gols. Paciência tem passagens por Porto e Rio Ave, em Portugal, além de Celta de Vigo, Olympiakos, Schalke 04, Bochum e Eintracht Frankfurt, no futebol europeu. O jogador disputou as Olimpíadas de 2016 pela Seleção Portuguesa, com três gols anotados no torneio.