Santos tem acordo com meia-atacante inglês Josh Windass

Jogador é uma indicação de Pedro Caixinha e pode reforçar o Peixe em 2025. Atleta tenta liberação do Sheffield Wednesday

O Santos já tem um acordo para contratar o meia-atacante Josh Windass, de 30 anos, do Sheffield Wednesday, da Inglaterra. Para anunciar o reforço oficialmente, o Peixe aguarda a liberação do clube inglês para conseguir trazer o atleta para o Brasil. Os vencimentos e tempo de contratos já estão O,K. A informação do interesse alvinegro no jogador europeu foi publicada inicialmente pelo portal “Talk Sport”.

Josh Windass foi uma indicação do técnico Pedro Caixinha, com quem trabalhou no Rangers, da Escócia, em 2017. O Santos viu o jogador como uma boa opção para reforçar seu elenco sem gastar muito, já que os vencimentos do atleta não é muito alto. Além disso, o jogador agrada por sua polivalência, já que pode atuar como meia central ou ofensivo e segundo atacante.