Palmeiras x Santa Cruz-AC, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Santa Cruz-AC nesta segunda-feira (6/1), às 21h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. O Verdão vem de uma sonora goleada de 9 a 0 em cima do Náutico-RR, enquanto o time do Acre conseguiu arrancar um empate contra o Oeste.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras estreou na Copinha sua maior goleada na história da competição. O 9 a 0 sobre o Náutico-RR teve dois gols de Luighi e Thalys, além de Riquelme, Benedetti, Figuereido, Agner e Sorriso. Aliás, as Crias da Academia dominaram os 90 minutos na Arena Barueri, criando uma alto volume de jogo ofensivo e sem tomar sustos do adversário na estreia do torneio. Assim, na liderança do grupo, o Verdão pode confirmar sua classificação em caso de nova vitória. Um resultado positivo pode dar ao técnico um jogo de descanso na terceira rodada, em meio a um calendário de muitos jogos a cada três dias. Assim, Lucas Andrade deve entrar com força máxima para buscar a classificação.

Como chega o Santa Cruz-AC

Por outro lado, o Santa Cruz-AC conseguiu um empate na estreia, após sair atrás do placar contra o Oeste. O zagueiro Mateus marcou para a equipe acreana, após aproveitar cobrança de falta aos 32 minutos do 2º tempo. Essa foi a primeira partida do clube na história da Copinha, em sua primeira participação na competição. Aliás, o time conquistou o estadual da categoria em 2024, com apenas uma derrota na campanha.

PALMEIRAS X SANTA CRUZ-AC

Segunda rodada da Copinha

Data: 06/01/2025 (segunda-feira)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Benedetti e Arthur Gabriel; Rafael Coutinho, Figueiredo e Allan Elias; Luighi, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

SANTA CRUZ-AC: Denilson; Vini, Mateus, Elton e Esquerda; William, Marquinhos e Souza; Juca, Joaquim e Samuel. Técnico: Pedro Balú.

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Auxiliares: Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin Esteves