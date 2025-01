Nova Iguaçu x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder na estreia para o Guarani, o Atlético Mineiro busca sua primeira vitória no Grupo 5 da Copinha. A equipe, portanto, enfrenta o Nova Iguaçu nesta segunda-feira (6), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, São Paulo. O time carioca empatou na primeira rodada com o Francana e assim, ocupa a segunda colocação com a equipe. O Atlético, por sua vez, está na última colocação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV a partir das 17h15 (de Brasília).