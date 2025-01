No finzinho, Fulham arranca empate com o Ipswich

LONDON, ENGLAND - JANUARY 05: Liam Delap of Ipswich Town scores his team's second goal during the Premier League match between Fulham FC and Ipswich Town FC at Craven Cottage on January 05, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) / Crédito: Justin Setterfield

O Fulham, neste domingo, 5/1, em casa, no Craven Cottage, enfrentou o Ipswich pelo Campeonato Inglês. Em jogo válido pela 20ª rodada, ficou duas vezes atrás do placar, mas arrancou o empate de 2 a 2. Szmodics e Delap (de pênalti) fizeram os gols dos visitantes. Raúl Jiménez marcou dois gols de pênalti para os donos da casa. O Fulham começou com os brasileiros Andreas Pereira (que interessa ao Palmeiras) e Rodrigo Muniz no banco, com a dupla entrando na etapa final.

Com mais este ponto, o Fulham vai aos 30 e sustenta o nono lugar. O Ipswich, que sairia da zona de rebaixamento em caso de vitória, permanece no Z3, com os mesmos 16 pontos do Wolverhampton (o primeiro fora), mas com menos vitórias.