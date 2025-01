Messi falta homenagem realizada na Casa Branca, nos EUA

Argentina's forward #10 Lionel Messi gestures ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. (Photo by Chandan Khanna / AFP) / Crédito: CHANDAN KHANNA

Um dos 19 nomes indicados por Jon Biden para receber a Medalha Presidencial da Liberdade, maior honra civil dos EUA, Lionel Messi não compareceu a homenagem realizada no sábado (4), na Casa Branca, sede do governo americano. Além disso, o craque argentino também não mandou representantes para o evento. Dessa forma, a assessoria do jogador informou que Messi não pôde comparecer devido a “conflitos de agenda e compromissos previamente agendados”, de acordo com o jornal “USA Today”. Assim, a assessoria enviou uma carta a Casa Branca explicando a ausência do argentino na cerimônia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A Casa Branca informou à Fifa, que informou o clube (Inter Miami) no fim de dezembro que Leo iria receber esse reconhecimento. Leo, através do seu clube, enviou uma carta à Casa Branca se dizendo profundamente honrado em receber este reconhecimento, mas que devido a conflitos de agenda e compromissos previamente agendados ele não poderia comparecer. Ele agradeceu e disse que espera ter a oportunidade de estar presente em um futuro próximo”, diz a nota publicada no jornal “The Mirror”.