Lyanco, do Atlético, responde provocação de Gabigol

Zagueiro usou as suas redes sociais para se posicionar sobre a fala do novo atacante da Raposa, maior rival do Galo

Atlético Mineiro e Cruzeiro vão se enfrentar em breve pelo Campeonato Estadual. O primeiro encontro entre as equipes vai acontecer daqui pouco mais de um mês, no dia 9 de fevereiro pela sétima rodada da competição. No entanto, o clima de rivalidade já começou com Gabigol e Lyanco.

O novo atacante da Raposa foi apresentado no último sábado (4) junto com outros reforços do clube mineiro. No entanto, Gabigol acabou alfinetando o Galo durante a sua apresentação, afirmando que só existe um clube grande em Minas, no caso, o Cruzeiro.