Liverpool e Manchester United empatam em jogo sensacional

LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 05: Cody Gakpo of Liverpool takes a shot whilst under pressure from Andre Onana and Lisandro Martinez of Manchester United during the Premier League match between Liverpool FC and Manchester United FC at Anfield on January 05, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images) / Crédito: Carl Recine

Liverpool e Manchester United fizeram, principalmente no segundo tempo, emocionante clássico neste domingo, 5/1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, no Estádio Anfield, o Liverpool teve maior intensidade, com 54% de posse e 17 a 12 nas finalizações. Mas o United, depois de um início irregular, conseguiu equilibrar e saiu na frente com um gol no início do segundo tempo com o argentino Lisandro Martínez. Mas o time da casa virou com o holandês Gakpo e Salah (de pênalti). Contudo, Diallo marcou e colocou o placar final em 2 a 2. Com o empate, o Liverpool segue com folga na liderança, com 46 pontos (e menos um jogo), contra 40 do Arsenal. Entretanto, o United segue lá atrás, com 23 pontos, em modestíssimo 13º lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo correu o risco de não ser realizado. Afinal, durante todo o dia nevou muito em Liverpool, o que fez com que aviões e trens tivessem horários cancelados. Porém, durante a tarde, a neve parou e o jogo foi confirmado. Mesmo assim, ocorreu sob forte frio e muita chuva, mas com a lotação de Anfield esgotada para este que é o maior clássico do futebol inglês.

Liverpool pressiona O Liverpool começou com forte pressão sobre o maior rival, rondando a área do Manchester e perdendo duas grandes chances: um chute de Gakpo que passou raspando e uma bomba de MacAllister em passe de Salah, que o goleiro Onana defendeu com excelente atuação. Já o United, depois de conseguir equilibrar as ações após os 25 minutos, teve a melhor oportunidade aos 42, quando Højlund recebeu um lançamento em profundidade, entrou livre pela esquerda, mas chutou em cima do goleiro brasileiro Alisson, que fez o abafa. United na frente Aos seis minutos, o Manchester United conseguiu o seu gol com o zagueiro Lisandro Martínez. O zagueiro argentino se antecipou a um passe de Alexander-Arnold, roubando a bola na intermediária de ataque, tocou para Bruno Fernandes, que lançou Lisandro nas costas de Arnold. Este finalizou fortemente. A bola bateu no travessão e entrou, sem chance para Alisson. Virada dos Reds Só que, aos 14, Gakpo empatou para o Liverpool. Mac Allister apareceu pela esquerda e tocou na medida para Gakpo. O holandês ajeitou, cortou para o meio e fuzilou para deixar tudo igual. E a virada não demorou. Aos 23, após um cruzamento, De Ligt viu a bola bater em seu braço, que estava aberto. O juiz inicialmente não marcou o pênalti, mas o VAR o chamou e, diante da clareza da situação, assinalou a penalidade. Salah cobrou, virou o jogo e fez seu 18º gol com a camisa do Liverpool na Premier League (é o artilheiro da competição).