Jeffinho antecipa volta das férias e se reapresenta ao Botafogo

Atacante, que foi adquirido do Lyon, estará no elenco que estreia contra o Maricá no próximo sábado, pelo Campeonato Carioca

O atacante Jeffinho antecipou seu retorno aos treinamentos e se reapresentou neste domingo (5/1) ao elenco do Botafogo que vai disputar as cinco rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Inicialmente, ele se apresentaria somente na terça-feira (14) junto com o elenco principal.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11, às 16h, contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos. Assim, ele estará disponível para o primeiro jogo da equipe na competição estadual. Ele, assim, pode tentar acelerar a recuperação de ritmo de jogo por conta de um 2024 recheado de lesões.