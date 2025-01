Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega a Inter de Milão

A Inter vem como uma das melhores equipes do mundo no momento. Com grande poderio ofensivo e uma defesa para lá de sólida (cinco jogos sem sofrer um gol sequer), os Nerazzurri chegam como favoritos para a imprensa italiana.

Para este jogo, o treinador Simone Inzaghi não poderá contar com o atacante Marcus Thuram, que se lesionou durante a semifinal contra a Atalanta (vitória por 2 a 0 com show de Dumfries). Assim, Joaquin Correa deve ser o escolhido para fazer dupla com Lautaro Martínez no ataque.

Como chega o Milan

O Milan surpreendeu na estreia do técnico Sérgio Conceição e saiu com uma importante virada para cima da Juventus na semifinal, por 2 a 1. A principal dúvida para o português fica por conta do ponta Rafael Leão. A tendência segundo a imprensa europeia, porém, é que o português não fique apto a tempo para o duelo desta segunda.