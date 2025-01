Imprensa argentina crava Alario no Estudiantes

Atacante deve assinar com clube argentino por uma temporada. Pelo Inter, foram 36 jogos com apenas cinco gols marcados

A trajetória de Lucas Alario como jogador do Internacional está próxima do fim. O atacante argentino, que chegou ao Colorado no início de 2024, deve ser o novo reforço do Estudiantes de La Plata. Faltam apenas detalhes administrativos para a negociação ser concluída.

De acordo com o Diário Olé, o clube argentino irá assinar com o jogador por um ano, com a possibilidade de extensão do contrato até o final de 2026. Uma das pendências para o término do negócio é a definição de 40% dos direitos econômicos do atacante, que pertecem ao Frankfurt, onde Alario jogou antes de chegar ao Brasil.