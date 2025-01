Gustavo Quinteros chega a Porto Alegre para assumir o Grêmio

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, desembarcou neste domingo (5) em Porto Alegre, no início da noite. Ele já se prepara para o primeiro contato com os jogadores, marcado para esta segunda-feira. Com o técnico, também chegaram os auxiliares Rodrigo Quinteros, seu filho, e Maximiliano Quezada.

O auxiliar Leandro Desábato e o preparador físico Hugo Roldán, ambos argentinos, chegaram mais cedo, por volta das 16h. O Portal do Gremista publicou um vídeo no X, mostrando o momento da chegada. Gustavo Quinteros falou com a imprensa no aeroporto.