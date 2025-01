Grêmio é avassalador e atropela Vitória da Conquista em estreia na Copinha

Imortal goleia o adversário baiano por 4 a 0 e assume a liderança do Grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior / Crédito: Jogada 10

O Grêmio não tomou conhecimento do Vitória da Conquista em sua estreia pela Copinha, neste domingo (05). Assim, os guris do Imortal tiveram sucesso em manter uma postura ofensiva e venceram por 4 a 0, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela 1ª rodada do torneio. Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho assume a liderança do Grupo 21 devido ao saldo de gols. Afinal, no outro embate o Porto Vitória superou o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Grêmio adotou uma postura bastante intensa na primeira etapa. Os gaúchos buscaram dominaram as ações logo nos primeiros minutos. Aos quatro minutos, o Vitória falhou na saída de bola, Igor serviu Alysson, que invadiu a grande área, driblou o oponente e chutou cruzado para sair na frente do placar. Posteriormente, o Bodinho até cresceu no jogo, mas não conseguiu aproveitar as chances.

Em duas jogadas aéreas com zagueiros, o Imortal construiu a sua vantagem. Aos 20 minutos, o Grêmio marcou o segundo gol, Pedro Gabriel cruzou pelo lado esquerdo de ataque e achou Viery. O zagueiro deslocou o arqueiro adversário com cabeçada no seu contrapé. 13 minutos depois, em uma batida de escanteio para a segunda trava Nathan ganhou no alto e de cabeça o defensor fez o terceiro. Goleada assegurada no segundo tempo O Tricolor Gaúcho confirmou a goleada na segunda etapa. O goleiro Ygor fez ótimo lançamento e encontrou Riquelme, que fez jogada até a linha de fundo. Na sequência tocou para trás e Jardiel fechou o placar. No embate, o promissor Gabriel Mec demonstrou seu talento com jogadas individuais. Assim, ele levou perigo ao adversário em duas jogadas, primeiro ao driblar três adversários, finalizou de canhota e carimbou o travessão. Em seguida, ele invadiu a área, chutou na saída do goleiro e a zaga evitou o gol.