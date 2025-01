Fluminense se aproxima de contratar Renê, ex-Internacional

Lateral-esquerdo está livre no mercado após deixar o Internacional; Jogador vai assinar contrato por dois anos com Tricolor / Crédito: Jogada 10

Livre no mercado, Renê está próximo de ser o novo reforço do Fluminense. As negociações entre o lateral-esquerdo e o clube carioca estão encaminhadas e o jogador vai assinar um vínculo de dois anos com o Tricolor. Renê está sem clube desde que não teve seu contrato renovado com o Internacional, que terminou no fim de 2024. Por outro lado, o Fluminense estava na busca de um jogador para a posição, uma vez que Diogo Barbosa foi para o Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, de acordo com o ge, o Tricolor conseguiu superar propostas de outros clubes da Série A do Brasileiro para contar com o atleta. A disputa do Super Mundial de Clubes, aliás, pesou na decisão do lateral-esquerdo pela escolha do clube carioca.