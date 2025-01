Flamengo vai emprestar Petterson ao Juventude

Flamengo x São José - Copinha - Petterson - Gilvan de Souza/Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Flamengo definiu um novo empréstimo do atacante Petterson, de 21 anos. Ele estava no Estrela Amadora, de Portugal, e vai atuar no Juventude sem valor de opção de compra. O time português, ao ser consultado da possibilidade de liberar o jogador, topou na hora. O jogador tinha contrato até junho de 2025 com os portugueses. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desta maneira, o time de Caxias assume o salário do atacante de maneira integral. Pelo time português foram apenas sete jogos e nenhum gol marcado. Antes do Estrela Amadora, o jogador teve uma rápida passagem pelo Athletico, onde jogou apenas um partida oficial e balançou as redes contra o Londrina.