Eduardo traça metas na chegada ao Cruzeiro: ‘Pensar em títulos’

Meia foi apresentado no último sábado e disse que ficou surpreso com o tamanho da festa realizada pela torcida

Apresentado no Cruzeiro no último sábado (04), o meia Eduardo falou pela primeira vez com a camisa celeste. O jogador, que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com o Botafogo em 2024, espera que seu novo clube também viva um ano de conquistas.

“É trabalhar firme para que seja um ano abençoado, um ano diferente para o Cruzeiro. A gente quer títulos, a gente vive por isso. Vestir uma camisa de um grande time, como esse, é só pensar em títulos”, afirmou, em entrevista à TV Cruzeiro.