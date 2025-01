Deportiva Mineira x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Merengues estreiam na Copa do Rei contra clube da quarta divisão espanhola

Deportiva Mineira e Real Madrid se enfrentam na tarde desta segunda-feira (06), às 15h, horário de Brasília, em partida válida pela terceira da Copa do Rei da Espanha. O jogo acontece no estádio de Cartagonova, em Murcia, e marca a estreia merengue no torneio.

Esse será o primeiro jogo do Real após a vitória contra o Valencia, que ficou marcada pela expulsão de Vini Jr, após agredir o goleiro adversário. Já a Deportiva disputará o seu primeiro jogo em 2025.