Cruzeiro se reapresenta e viaja aos Estados Unidos para pré-temporada

Aliás, o atacante Marquinhos, que defendeu o Fluminense em 2024 e já trabalhou com Fernando Diniz, será outro reforço do Cruzeiro. Ele se apresentará diretamente nos Estados Unidos, onde será realizada a pré-temporada.

Outro jogador de ataque, o congolês Bolasie, também se juntará ao elenco mineiro nos Estados Unidos. Ele já demonstrou grande motivação com o projeto do Cruzeiro para 2025.

A diretoria mineira, porém, segue ativa no mercado em busca de reforços. Atualmente, negocia as contratações dos zagueiros Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, e Fabrício Bruno, do Flamengo. As tratativas com ambos estão em andamento.

Nos Estados Unidos, o Cruzeiro terá dois desafios pela pré-temporada: na quarta-feira, dia 15, enfrentará o São Paulo, em Orlando, pela FC Series, o Torneio da Flórida. No sábado seguinte, dia 18, jogará contra o Atlético-MG, também em Orlando.