Cruzeiro anuncia renovação com o volante Lucas Silva

Durante o processo de negociação da renovação de contrato do volante Lucas Silva com o Cruzeiro, as partes tiveram algumas discondâncias. Porém, enfim, o jogador estendeu seu vínculo com o time mineiro o por mais duas temporadas.

A Raposa anunciou o acerto neste domingo (5), revelando que o novo contrato se encerrará em dezembro de 2026. O antigo acordo se encerrou no último mês de 2024. O volante iniciou a temporada passada como titular, mas perdeu a vaga. Com a chegada de Fernando Diniz, voltou a atuar desde o início dos jogos.