Cruzeiro acerta empréstimo de Zé Ivaldo para o Santos

O Cruzeiro acertou a saída do zagueiro Zé Ivaldo, que vai defender o Santos em 2025. O defensor chega na Vila Belmiro por empréstimo até o fim do ano, com obrigação de compra em caso de metas batidas. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo J10 .

O defensor, aliás, ficou fora do restante da delegação que vai viajar para os Estados Unidos, onde o Cruzeiro vai realizar sua pré-temporada. Ele deve chegar na Baixada Santista nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o Peixe.

Aliás, o Santos espera que Zé Ivaldo seja seu sexto reforço para 2025. Afinal, até aqui, o Peixe já se acertou com o zagueiro Luisão, do Novorizontino, que já treina com o grupo no CT Rei Pelé. O clube também negocia um pacotão de atletas com o Botafogo pela venda de Jair. Os atletas seriam Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e mais um zagueiro. Por fim, o Alvinegro Praiano tem a compra de Thaciano encaminhada junto ao Bahia e do meia inglês Josh Windass, de 30 anos, do Sheffield Wednesday, da Inglaterra.

Já o Cruzeiro, muito ativo no mercado, ainda busca um novo zagueiro para a próxima temporada. No momento, Fernando Diniz conta com Villalba, João Marcelo e Jonathan. A Raposa está próxima de acertar a contratação de Valentin Gomez, do Vélez Sarsfield e também negocia a chegada de Fabrício Bruno, que defende o Flamengo atualmente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.