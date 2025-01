Confira como fica a situação de Paulo Bracks no Santos após chegada de CEO

Pedro Martins, aliás, chega ao Santos após sua passagem pelo Botafogo. Ele foi responsável pela contratação do técnico Pedro Caixinha para o cargo de técnico e tem trabalhado diretamente no CT Rei Pelé como CEO do futebol alvinegro.

Com a confirmação de um novo CEO, o Santos não deve realizar grandes mudanças em sua diretoria. Pedro Martins assume a função, enquanto Paulo Bracks, ex-ocupante do cargo, terá uma reunião para definir sua nova posição no clube em 2025.

No entanto, a chegada de Pedro surpreendeu até mesmo os diretores do clube, gerando certo constrangimento por assumir, em tese, funções já exercidas por outros profissionais. Apesar disso, ele conta com total confiança dos dirigentes do Santos.

Deixaram o clube nomes como Alexandre Gallo, muito criticado pela torcida, especialmente pela demora em contratar um técnico. Gallo viu Gustavo Quinteros fechar com o Grêmio após três tentativas frustradas em Buenos Aires, na Argentina, de concluir a negociação.

Função de Bracks no Santos

Quanto à função de Bracks, ela é considerada essencial para a manutenção administrativa do clube, enquanto o futebol permanece sob responsabilidade de outros diretores. Paulo Bracks chegou ao Santos em 2024 após um trabalho bastante questionado no Vasco, no ano anterior.