Coimbra x Fluminense, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense volta a campo na Copinha já nesta segunda-feira (6), quando enfrenta o Coimbra-MG, pela segunda rodada. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP), sede do Grupo 10. Será, assim, a oportunidade do Fluzão garantir vaga na segunda fase do principal torneio de base do país.

Para isso, precisaria vencer e torcer para o Linense ganhar da Inter de Limeira. Dessa forma, o Flu e a equipe de Lins chegariam aos seis pontos e não poderiam mais terminar em terceiro no grupo, avançando de fase na competição.