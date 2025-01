Botafogo bate o Floresta-CE e avança na Copa São Paulo

Mais cedo, no mesmo local, o Votopuranguense derrotou o Fast por 3 a 2. A equipe anfitriã da chave está classificada para a próxima fase com o resultado e disputa com o Botafogo o primeiro lugar da chave, já que ambos somam seis pontos. O rival do Mais Tradicional está na frente por um gol a mais e, portanto, joga por um empate, na próxima quarta-feira (8), às 19h, no mesmo local.

O sub-17 do Botafogo está realizando um bom papel nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo (5), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, o Glorioso avançou na competição ao derrotar o Floresta por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo 1.

Fast e Floresta apenas cumprem tabela na próxima jornada.

O Botafogo não deu sopa ao azar e saiu na frente logo no início, Weliton recebeu lançamento da defesa e concluiu com um lindo tapa para cima do goleiro adversário.

Em seguida, o Glorioso diminuiu o ritmo e correu alguns riscos por sua vaga na primeira fase do mata-mata final da Copa São Paulo. O goleiro Luiz Fabiano, no entanto, estava seguro ao ser exigido. E a sorte também estava ao lado do time mais tradicional do Brasil.