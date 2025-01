Atlético-MG divulga programação para janeiro de 2025

Confira quais são as atividades planejadas para o início da temporada do Galo, que disputará o Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil

O Atlético-MG divulgou a programação do clube para o início da temporada, com todos os compromissos do mês de janeiro listados. Com o vice da Copa do Brasil e Libertadores em 2024, o Galo não se classificou para disputar a “Glória Eterna” em 2025. Portanto, disputará o Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil na temporada.

Assim, o início da pré-temporada do time mineiro será no dia 9 de janeiro, com a reapresentação do elenco na Cidade do Galo. O primeiro dia será de testes físicos, avaliações e exames médicos. Até a data da viagem para os Estados Unidos, no dia 15, os jogadores seguirão treinando no CT. No dia 13, acontecerá a apresentação do técnico Cuca.