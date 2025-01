Ancelotti defende Vini Jr após expulsão polêmica: ‘É difícil se colocar no lugar dele’

Atacante e atual melhor do mundo foi expulso contra Valência, em partida atrasada da 12ª rodada do Espanhol, na última sexta-feira (3)

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa de Vinicius Júnior. O atacante brasileiro se envolveu em uma nova polêmica após ser expulso no último jogo contra o Valencia. Apesar disso, o italiano saiu em defesa do atacante.

“Vejo o que acontece e o que aconteceu nos estádios com ele. Ele melhorou muito sua atitude e ainda pode melhorar, mas ninguém é perfeito. Está trabalhando muito nisso e progrediu tanto que é o melhor jogador do mundo”, afirmou o italiano, na véspera do confronto pela Copa do Rei contra o modesto CD Minera, da quarta divisão do futebol espanhol.